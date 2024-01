O São Paulo pode estar ganhando um adversário de peso na disputa por Ferreira. O Grêmio está disposto a negociar o seu camisa 10 que tem contrato até o dezembro deste ano. O Tricolor do Morumbi já vem conversando com o Grêmio e, também com o estafe do jogador. Inclusive já ouviu do próprio atleta o desejo em jogar no clube. Mas o Bahia pode estar entrando forte nesta disputa.