A sexta-feira foi recheada de símbolos. No início do dia, os absurdos administrativos de um futebol que caminha para a várzea. O presidente da CBF reassume o cargo logo através de uma liminar do STF, e, como primeiro ato, demite o treinador que ele contratou há seis meses. A noite, a triste notícia da morte de Zagallo, um ícone do futebol mundial.