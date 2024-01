Mario Jorge Lobo Zagallo, que faleceu aos 92 anos na noite desta sexta-feira (5), terá seu velório na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O último adeus ao ídolo brasileiro do futebol mundial, presente em quatro dos cinco títulos de Copas do Mundo da Seleção, será no domingo (7), às 9h30min, aberto ao público.