Circula pela internet um vídeo em que uma família gaúcha se encontra paralisada de terror no interior de sua residência de madeira. É de madrugada. Objetos de limpeza boiam, vassoura e baldes vão e vêm pelas marolas, crianças dormem amontoadas na cama, cachorro permanece em vigília, com a cintura totalmente coberta pelo lodaçal, até aparecer uma vó de chinelos, encapuzada, encolhida em cima da mesa, envolvendo as pernas dobradas com as mãos. Ninguém fala. Ninguém se mexe. Ninguém dá um pio. A cena transmite o mais completo medo. Esperam pelo pior, juntos, apegados aos seus poucos móveis.