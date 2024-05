A chuva intensa desta semana no Rio Grande do Sul tem provocado suspensão e adiamentos de eventos em diferentes regiões. Previstos para ocorrer neste mês de maio, a 17ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) e shows do 34º Festival Internacional de Balonismo, em Torres, no Litoral Norte, foram afetados pelo volume de chuva registrado nos municípios. A Festa do Aipim, em São José do Hortêncio, e a Tricofest, em Nova Petrópolis, também tiveram mudanças.