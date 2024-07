Mal necessário

Nas minhas férias recentes, rodei por 3.684,5 quilômetros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais. Antes de partir, estava preocupado com a situação das estradas. Temia encontrar buracos, má sinalização e outras imperfeições. Mas a realidade foi diferente: rodovias em boas condições como resultado dos programas de concessão para a iniciativa privada.