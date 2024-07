Nem Lula, nem Bolsonaro. Ideias!

Está cada vez mais evidente o envolvimento de Jair Bolsonaro na venda ilegal das joias recebidas de presente da Arábia Saudita pelo governo brasileiro. A Polícia Federal diz que o ex-presidente não apenas sabia do leilão das peças, como autorizou a realização da hasta. A investigação aponta ainda que o dinheiro obtido – cerca de R$ 6,8 milhões – foi incorporado ao patrimônio pessoal dele e teria sido usado para bancar suas despesas nos três meses de permanência nos Estados Unidos no começo de 2023. Diante dos fatos apurados, Bolsonaro foi indiciado por três crimes: peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. No entanto, apesar de todas as evidências, os aliados do capitão não se convencem e, mais uma vez, “passam pano” em seu socorro. Para eles, Bolsonaro é um homem correto, que está sendo vítima de perseguição em cima de perseguição.