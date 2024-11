"Entendo que ele tentou se proteger da explosão que havia provocado”, diz ministro Paulo Pimenta sobre homem que morreu em Brasília 

As forças de segurança fazem buscas nas últimas horas para tentar entender o que houve no caso do homem que explodiu bombas e acabou morto na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta quarta-feira (13). A primeira informação é de que se trata de um “lobo solitário”, agindo sozinho. Foram feitas buscas na casa alugada por ele a aproximadamente 30 km do local das explosões.