Lula acertou ao demitir Silvio Almeida, mas deveria olhar também para outro ministério 

As denúncias que pesam contra Silvio Almeida são graves demais para que ele pudesse seguir no cargo. Mesmo com investigação da Polícia Federal em curso, não haveria clima de o ministro seguir dividindo decisões com Anielle Franco, uma das supostas vitimas de assédio. A foto publicada pela primeira-dama indicava que a pressão começava em casa. Foram 24 horas entre a informação de que as denúncias existiam até a demissão, acertada.