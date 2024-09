Mudança na pasta Notícia

Lula demite Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos após denúncias de assédio

Comunicado do Planalto afirmou que o "presidente considera insustentável a manutenção" no cargo após as acusações. Polícia Federal abriu protocolo inicial de investigação sobre o caso

06/09/2024 - 19h04min Atualizada em 06/09/2024 - 21h08min