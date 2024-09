Apoio da primeira-dama Notícia

Janja publica foto com Anielle Franco em meio a denúncias de assédio sexual contra ministro dos Direitos Humanos

Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso. Episódios foram divulgados por meio da organização Me Too Brasil, de defesa das mulheres vítimas de violência. Silvio Almeida nega as acusações

06/09/2024 - 08h57min Atualizada em 06/09/2024 - 09h52min