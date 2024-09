A Polícia Federal irá abrir um inquérito para investigar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, divulgadas na quinta-feira (5) pela ONG Me too. A informação foi confirmada à GloboNews pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues. As informações são do portal g1.