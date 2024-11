O Grêmio confirmou o planejamento de uma logística especial para antecipar o retorno e a recuperação física de Villasanti, Soteldo e Aravena, que estão com as seleções nacionais. Eles devem entrar em campo na terça-feira (19) e o Tricolor joga no dia seguinte, às 19h, na Arena, contra o Juventude.