Região Central Notícia

Vento arranca telhado de galpão em São Francisco de Assis; veja vídeo

Temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul causaram danos e transtornos, com milhares de pontos sem energia elétrica

24/10/2024 - 19h06min Atualizada em 24/10/2024 - 19h13min