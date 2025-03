Onda de calor no RS deve se estender até o próximo domingo; veja projeção em vídeo

Alívo só no final de semana, quando a temperatura deve baixar bastante no Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A onda de calor que vem castigando os gaúchos nos últimos dias só deve dar trégua no próximo domingo (9), com a chegada de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, as máximas permanecerão entre 5°C e 7°C acima da média durante a semana em praticamente toda a região sul do Brasil.

Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, explica que a massa de ar quente continuará elevando a temperatura acima da normalidade porque não haverá, até domingo, um sistema capaz de “quebrar expressivamente” o calorão.

— Então, devemos ter uma semana de muito calor, assim como já viemos tendo. Quando olhamos principalmente para a capital, Porto Alegre, a temperatura vem extremamente alta. Hoje (segunda-feira), a máxima é de 37°C em Porto Alegre. E, de maneira geral, seguiremos com temperatura muito alta. Na terça (4) e na quarta-feira (5), será 36°C — ressalta.

A sequência de dias muito quentes deve atingir amplas áreas do Estado, em especial na faixa Oeste e na região da Campanha, onde a temperatura costuma se elevar ainda mais. No Litoral, contudo, os termômetros não devem subir tanto — mesmo assim, os dias serão quentes —, devido à circulação do vento vindo do mar para o continente.

O meteorologista acrescenta que a temperatura deve permanecer bem homogênea, com pouca variação, em todo o Estado durante a semana. Aponta também que não há expectativa de que algum município atinja os 40°C. Em Uruguaiana, por exemplo, a máxima deve ser de 36°C na terça e na quarta.

Pouca chuva

Conforme Borges, os mapas meteorológicos mostram que a chuva deve ser muito pontual, em forma de pancadas, e motivada pelo excesso de calor ao longo do dia.

— Às vezes, o pessoal fica em dúvida sobre por que, mesmo tendo essas pancadas de chuva no fim de tarde, não acaba a onda de calor. É porque esse calor é tão forte e o Rio Grande do Sul tem tanta umidade, por conta da circulação do mar para o continente, que favorece a formação dessas nuvens de chuva pequenas, que só vêm para dar uma aliviada no calor — explica o meteorologista, acrescentando que a massa de ar quente também inibe a formação de grandes nuvens de chuva.

Frente fria

Uma nova frente fria mais potente deve chegar ao Rio Grande do Sul no domingo (9), enfraquecendo o bloqueio atmosférico e amenizando a temperatura. Borges comenta que, devido à alta incidência de radiação solar durante o verão, esses fenômenos, embora cheguem ao Estado com muita potência, não são capazes de baixar muito os termômetros.

— O dia é muito grande. Então, claro, tem essa redução na temperatura, mas com o sol predominando ao longo do dia, vai atenuando o efeito da frente fria. Será uma frente fria para quebrar mesmo (a massa de ar quente) e tirar esse calorão de cima de nós. Mas frio não devemos sentir — afirma.

No domingo, a máxima prevista para Porto Alegre é de 28°C, sendo que, no sábado (8), os termômetros podem chegar a 37°C.