Com o afastamento do ciclone extratropical nesta quinta-feira (24), a sexta-feira (25) será de predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. Mas a instabilidade ainda não se despede do território gaúcho. Algumas áreas da Serra, Norte, Noroeste, Região Metropolitana, Sul e o Litoral podem esperar chuva isolada ao longo do dia.