Toque de recolher, congestionamentos e corrida aos supermercados. Essa é a realidade vivida por moradores do estado norte-americano da Flórida a poucas horas da chegada do furacão Milton. O fenômeno, que promete ser um dos piores dos Estados Unidos nos últimos cem anos, se aproxima da região sob categoria 3, com ventos de até 195 km/h.