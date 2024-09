Monitoramento Notícia

Encoberto pela fumaça, Rio Grande do Sul tem piora significativa nos índices de qualidade do ar nesta segunda-feira

Concentração de material particulado fino, poluente mais prejudicial à saúde quando inalado, apresentou elevação em todo o Estado. Em Caxias do Sul, índice ficou 12,8 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em Porto Alegre e Pelotas, marca está 9,2 vezes além do nível de segurança

23/09/2024 - 10h09min Atualizada em 23/09/2024 - 12h05min