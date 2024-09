O Rio Grande do Sul voltará a ter piora na poluição nesta segunda-feira (23), quando a qualidade do ar passará a ser considerada insalubre para grupos sensíveis na maior parte do Estado, segundo medição do site suíço IQAir. O motivo é a fumaça das queimadas que atingem o Brasil e países vizinhos, que deve chegar com mais força no Estado nas próximas horas.