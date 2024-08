A presença de plástico oriundo do lixo nos oceanos em ninhos de pássaros que habitam a costa do Amapá, Maranhã e Pará preocupa pesquisadores do Observatório do Lixo Antropogênico Marinho (Olamar). Em um estudo inédito, cordas e linhas de pesca foram identificadas em meio à estrutura dos abrigos de aves das espécies Cacicus cela e Pitangus sulphuratus, popularmente conhecidas como japiim e bem-te-vi, respectivamente.