Um grupo de pesquisadores do RS percorreu mais de 1,2 mil quilômetros pelos campos do Pampa entre dezembro de 2023 e junho de 2024 para confirmar a presença do sapinho-de-barriga-vermelha-do-pampa (Melanophryniscus sanmartini). Além de encontrar os animais nos locais com registros prévios, foi possível identificá-los em novas áreas.