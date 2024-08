No RS Notícia

Conheça os "peixes anuais", que vivem em pequenas poças e estão ameaçados de extinção

Pelo menos 50 espécies já foram identificadas no Estado. Há 13 anos, pesquisadores no Rio Grande do Sul estão trabalhando em um projeto de monitoramento

22/08/2024 - 17h11min Atualizada em 23/08/2024 - 14h28min