Para quem gosta de calor, aí vai uma boa notícia: o veranico deve durar até quinta-feira (25) no Estado. O início da semana segue com tendência de tempo seco, com manhãs mais geladas e temperatura se elevando de maneira significativa nas tardes. Neste domingo (21), gaúchos aproveitaram o tempo bom e as aberturas de sol para praticar exercícios ao ar livre e passear em parques da Capital.