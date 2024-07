Treze municípios gaúchos têm amanhecer com temperatura negativa; Dom Pedrito registrou -4,2°C

Os termômetros registraram temperatura negativa em 13 municípios do Rio Grande do Sul, espalhados entre a Fronteira Oeste, Campanha, Região Sul e Central, durante o amanhecer desta terça-feira (9). Dom Pedrito, na Campanha, registrou a mínima mais baixa do Estado nesta manhã, com –4,2ºC, seguido de Quaraí, na Fronteira Oeste, onde a mínima foi -4°C. Até as 10h19min, a Climatempo informou que 10 municípios registraram temperatura negativa no Estado. Após atualização, o número subiu para 13.