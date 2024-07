"Monan" Notícia

"Ajudaria muito nesse evento extremo no RS": entenda como o Brasil investirá R$ 200 milhões para melhorar a previsão do tempo

Projeto busca reduzir o tempo para estimar efeitos de fenômenos climáticos no país. Desenvolvimento seguirá até 2033, com entrega do primeiro produto no próximo ano. Software mostrou bons resultados nos testes iniciais, segundo pesquisadores

15/07/2024 - 20h38min Atualizada em 15/07/2024 - 20h39min