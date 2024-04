O Rio Grande do Sul será acometido por uma série de intempéries até sexta-feira (3). O acumulado previsto ao longo da próxima semana deve superar os 200 milímetros de chuva, o que ultrapassa a média de precipitação para o mês inteiro de abril no Rio Grande do Sul, que gira em torno de 140 milímetros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aguaceiro deve vir acompanhado de rajadas de vento de mais de 70 km/h e trovoadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) possui dois alertas de perigo ativos.