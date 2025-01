Onça-parda é atropelada às margens da RS-126 em Ibiaçá

Animal era um macho de aproximadamente 50 quilos. BABM / Divulgação

Uma onça-parda foi atropelada no interior de Ibiaçá, no norte do RS. O felino foi encontrado morto na tarde deste domingo (26), próximo ao Km 98 da RS-126.

Conforme o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, o puma era um macho de aproximadamente 50 quilos. Os policiais suspeitam que o atropelamento tenha acontecido ainda na noite do sábado (25), por conta das características que o corpo do animal apresentava.

A orientação aos motoristas é para que em caso de atropelamento de qualquer espécie, sejam acionadas as equipes do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, pelo 190, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193, para prestar suporte.

Presença na região

A onça-parda é o segundo maior felino das Américas. Conhecida também com suçuarana, os felinos na espécie Puma concolor podem chegar a 2,4 metros de comprimento e só ficam atrás da onça-pintada em tamanho.

Embora esteja em risco de extinção, a onça-parda é vista no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Em outubro de 2024, outro animal da espécie morreu atropelado em Cruz Alta; em junho do ano passado um grupo de caçadores de javalis encontrou dois felinos em uma propriedade rural no município de Coxilha.