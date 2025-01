Brasil vence Espanha pela primeira vez e celebra campanha histórica no Mundial de Handebol

Partida com a Espanha foi disputada até o último minuto.

A seleção brasileira masculina segue fazendo história no Mundial de handebol. Depois de vencer de forma inédita a Suécia , foi a vez de superar os espanhóis, seleção com dois títulos mundiais e cinco medalhas olímpicas.

Com a vitória, o Brasil encerra a participação na segunda fase como segundo colocado no seu grupo. Já que Portugal venceu o Chile mais cedo, se consolidando como líder do grupo III, o Brasil enfrentará a Dinamarca, atual campeã olímpica e tri mundial, nas quartas em Oslo.