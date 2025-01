Montagem em cima de fotos de David Eulitt e Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O segundo time que estará no Super Bowl LIX, no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans, será conhecido neste domingo (26), às 20h30min, em Kansas City. Os Chiefs encaram o Buffalo Bills, no Arrowhead Stadium, na final da Conferência Americana (AFC).