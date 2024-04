A China suspendeu nesta terça-feira (23) o alerta máximo que havia anunciado por algumas horas para o sul do país devido às ocorrências de chuva torrencial e inundações, que obrigaram mais de 100 mil pessoas a abandonar suas casas. Desde quinta-feira (18), o evento extremo afeta a província de Guangdong, centro industrial do país com 127 milhões de habitantes, o que gerou temores sobre a maior "inundação em um século".