Onze pessoas estão desaparecidas no sul da China e mais de 53 mil foram realocadas após as fortes chuvas que atingiram o país nos últimos dias, de acordo com a mídia estatal. A previsão é de que afluentes do Rio das Pérolas subam até 5,8 metros acima do limite de alerta e causem em inundações nesta segunda-feira (22).