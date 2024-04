O fim de semana será marcado pela instabilidade no Rio Grande do Sul. No sábado (27), uma nova frente fria ingressa à noite no Estado. Na Região Metropolitana, nas Missões, no Norte e na Serra, o sol aparece, porém, há previsão de pancadas de chuva, principalmente à noite. Já na Fronteira Oeste, na Campanha, no Sul e na Região Central, a condição é de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. No domingo (28), o tempo permanece instável no RS.