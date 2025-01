Para se candidatar, é necessário ter Ensino Médio completo e prestado o Enem em 2024. sidneydealmeida / stock.adobe.com

O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 se encerra às 23h59min desta terça-feira (21). O programa federal conta com mais de 260 mil vagas de graduação abertas em universidades públicas do Brasil. As inscrições são gratuitas e ocorrem exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Espalhadas em todas as regiões do Brasil, 261.779 vagas foram abertas em 124 universidade públicas. Há oportunidades em 6.851 cursos de graduação distintos, com apenas três pré-requisitos para concorrer:

Ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, exceto na condição de "treineiro"

Ter o Ensino Médio concluído

Não ter zerado a redação do Enem 2024

Conforme o Ministério da Educação, a lista dos candidatos aprovados nas vagas do Sisu 2025 será divulgada em 26 de janeiro, no portal oficial do programa.

Simule suas chances

Quer saber quais são as suas chances de entrar na graduação? A Zero Hora elaborou uma ferramenta que simula as possibilidades de ingresso na instituição e curso desejado, conforme as notas dos estudantes no último Enem.

Incentivo aos professores

Uma das novidades deste ano é o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa de incentivo do governo federal que vai oferecer bolsa mensal no valor de R$ 1.050 para alunos que desejam ser professores futuramente. O projeto conta com 68 mil vagas, já contempladas no Sisu.

Distribuição das vagas

Com 34.049 oportunidades, Minas Gerais é o Estado brasileiro com mais vagas abertas no Sisu 2025. A instituição com mais oferta é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050 vagas.

No Rio Grande do Sul, são 14.235 vagas. As oportunidades estão distribuídas em sete universidades:

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal do Rio Grande Grande (Furg)

Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFSul)

Estados com mais oportunidades