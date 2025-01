Inscrições para o Prouni 2025 começam na próxima sexta-feira; veja o cronograma

Resultado da primeira chamada será no dia 4 de fevereiro. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil/Divulgação

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) começam na próxima sexta-feira (24), e seguem até 28 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O Ministério da Educação (MEC) publicou na quinta-feira (16) o edital do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025. O resultado da primeira chamada será divulgado dia 4 de fevereiro. A segunda chamada sairá no dia 28 fevereiro.

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha Ensino Médio completo; tenha participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2023; tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.

Quem participou do Enem 2024 na condição de treineiro não pode se inscrever. Para fins de classificação e eventual pré-seleção, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter feito o Ensino Médio em escola da rede pública

Ter feito o Ensino Médio em instituição privada na condição de bolsista integral

Ter feito o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral

Ter feito o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial

Ter feito o Ensino Médio em instituição privada na condição de bolsista parcial ou sem a condição de bolsista

Ser uma pessoa com deficiência na forma prevista na legislação

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia. Neste caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes às pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas. No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo.

Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda três salários mínimos. Esses requisitos não se aplicam aos professores da rede pública que vão concorrer às vagas de licenciatura e pedagogia.

Lista de espera

Para participar da lista de espera, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso nos dias 26 e 27 de março.

A lista de espera estará disponível na página do Prouni, também no Portal Único de Acesso, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos no dia 1º de abril.

Cronograma

Inscrição: de 24 a 28 de janeiro

de 24 a 28 de janeiro Resultado primeira chamada : 4 de fevereiro

: 4 de fevereiro Resultado segunda chamada : 28 de fevereiro

: 28 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera : 26 a 27 de março

: 26 a 27 de março Resultado da lista de espera: 1º de abril