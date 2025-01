Entenda como é feita a consulta de vaga no Sisu; inscrições terminam nesta terça-feira 

Veja o passo a passo para consultar as cagas no Sisu.

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) , principal porta de entrada para o Ensino Superior. As vagas nas universidades e institutos federais podem ser consultadas até terça-feira (21).

Ao todo, são 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de Ensino Superior de todas as regiões do país, incluindo as mais de 68 mil vagas disponíveis para o Pé-de-Meia das Licenciaturas, que oferta bolsa mensal de R$ 1.050 para universitários que escolherem a graduação em uma das áreas de Licenciatura no Sisu.