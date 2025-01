Semana deve começar com temperatura alta e pancadas de chuva no RS

Semana no Estado deve começar com instabilidade, temperatura alta e risco de temporal. Renan Mattos / Agencia RBS

Nada de tempo firme. Isto porque áreas de instabilidade seguirão pairando pelo Estado no começo da semana. Nesta segunda-feira (27), o Rio Grande do Sul deve ser atingido por pancadas de chuva já na parte da manhã, ganhando forte intensidade na tarde. Há possibilidade de rajadas de vento de até 50km/h.

Em municípios localizados no Noroeste, não se descarta a chegada de temporais. No Sul e na Campanha, o tempo fica firme com predomínio de sol. O calor também persistirá, com temperaturas variando entre 16ºC e 30ºC em Bagé, de acordo com a Climatempo.

— A semana até começa bem, com sol predominando, mas durante o dia, começa novamente a entrar umidade a partir do norte do Estado e da Fronteira Oeste. Com essa combinação, com calor e abafamento, até quarta, deve ter pancadas de chuva — indica Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ainda projeta que Norte e Noroeste podem chegar aos 38ºC.

O tempo, então, segue instável em boa parte do Rio Grande do Sul na terça (28), com o dia começando com o tempo mais aberto e o sol aparecendo entre nuvens. Ao longo da tarde e da noite, as pancadas de chuva devem se espalhar por parte do Estado, com potencial para ventos localmente fortes e raios.

Haverá risco de chuva forte e até mesmo eventuais temporais em algumas regiões, como Missões, Noroeste, Norte e Serra. Na campanha gaúcha, o sol predomina entre variações de nebulosidade, mas não chove. Em Uruguaiana, a mínima será de 23ºC e a máxima de 34ºC.

Na quarta (29), as instabilidades se espalham por todo o Estado, provocando chuva entre o fim da manhã e o começo da tarde. As pancadas podem ser acompanhadas por trovoadas e é esperada chuva mais intensa com temporais localizados especialmente em áreas do Noroeste e Norte. Passo Fundo registrará temperatura entre 21ºC e 26ºC.

Já na quinta (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Alegre terá temperatura um pouco mais amena, variando entre 21ºC e 26ºC. Será um dia de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Já na Fronteira Oeste, a chuva também deve aparecer, de forma isolada. Em São Borja, a mínima será de 22ºC e a máxima de 31ºC.

Previsão do tempo para o Planeta Atlântida

No começo do final de semana, todos os olhos se voltam para o Litoral Norte. Afinal, é lá onde ocorrerá o Planeta Atlântida. E, como já é tradicional, a chuva deve ser uma das atrações do festival. A sexta-feira (31), em Xangri-lá, deverá ser chuvosa durante o dia e, também, à noite. A temperatura ficará entre 22ºC e 24ºC. Já na Região Central, sol, muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Santa Maria, a mínima será de 22ºC e a máxima de 30ºC.

— O final de semana está um pouco indefinido ainda, porque vai ter uma área de baixa pressão que deve se formar entre sexta e o final de semana na costa do Oceano Atlântico, na altura do Paraná. E ela se desloca para o sul, ficando entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. A proximidade dela deve jogar umidade para o Estado. Então, o tempo ainda continua instável no final de semana, principalmente sexta e sábado — explica Schneider.