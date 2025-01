"BBB 25": após irregularidade de Maike, Big Fone é anulado

Participante atendeu o Big Fone sem levar a boneca Maria Eugênia, parte do castigo do Monstro.

Uma irregularidade cometida por Maike ao atender a p rimeira ligação do Big Fone , no BBB 25, fez com que o resultado da dinâmica fosse anulado. O anúncio foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt durante flash ao vivo na programação da TV Globo na noite de sábado (25).

Durante o comunicado, Schmidt explicou o porquê da decisão de anular a prova. Maike e Gabriel foram escolhidos pelos vencedores da prova do anjo, Diego e Daniele Hypolito, para serem os monstros da semana . Com isso, a dupla precisou se vestir de Bambam (vencedor da primeira edição) e uma das regras é carregar a boneca Maria Eugênia em todo momento .

— Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra. Por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no paredão. E pela infração no castigo do monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas — anunciou o apresentador.