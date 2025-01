Combinações para o paredão e os alvos do líder: a madrugada sertaneja no "BBB 25"

Na sexta-feira (24), brothers aproveitara uma festa no BBB 25. Globoplay / Reprodução

A madrugada deste sábado (25) foi animada na casa mais vigiada do Brasil. Tierry, Luan Pereira e Gustavo Mioto se apresentaram na festa que começou ainda na noite de sexta-feira (24) e adentrou a madrugada de hoje com muitas conversas e fofocas entre os participantes do Big Brother Brasil 25.

O trio de sertanejos botou os brothers para dançar e emocionou. Camilla e Thamiris choraram ao som de Com ou sem mim, e foram consoladas pelos demais competidores.

Ainda houve uma batalha de danças, João Gabriel, João Pedro e Vinícius soltando o gogó para dublar as músicas da festa, e coreografia comandada por Gracyanne Barbosa.

Após a animação com os shows, os brothers repercutiram os acontecimentos da casa. Um dos assuntos que mais rendeu foi a escolha de Aline e Vinícius para ficarem Na Mira do Líder, mas também teve Maike abrindo o coração para Vitória Strada sobre a relação com Giovanna e Renata e combinações sobre o próximo paredão.

Alvo definido

Com formação de paredão triplo no domingo (26), Diogo Almeida e Edilberto tem um brother na mira. A dupla, que não entrou junto no programa, tenta articular um esquema para indicar as duplas Mateus e Vitória e Thamiris e Camilla ao paredão.

— Você joga um, e a gente vai na votação em outro — disse Edilberto.

Em outro momento, sem citar nomes, ambos consentiram que "tem que ser" um brother - ainda misterioso - a ir para o paredão e fizeram críticas ao alvo.

— Extremamente vaidoso, tem um ego muito inflado. E controlador — expressou Diogo.

— Tem que ser ele e uma outra pessoa. Não pode ser ele e Diego, não pode. Porque, se for, o Diego sai. Sai porque ele está perdido no jogo — disse o líder momentos antes.

O coração dividido de Maike

Sem citar qualquer nome, Maike garantiu para a gaúcha Vitória Strada que não beijou ninguém por receio de atrapalhar seu jogo.

— Você fica com alguém aqui, meio que você casa. Eu não sei se eu quero isso — disse.

Na sequência, o brother demonstrou carinho por Giovanna e Renata.

— Renata é uma mina da hora, e eu gosto de mulher mais velha, é uma parada que me pega. Mas a Gi (Giovanna) é uma menina que eu me identifiquei. São aspectos diferentes — refletiu.

Mais tarde, Vitória contou da conversa para Giovanna, que falou sobre a questão com Gra. A musa fitness aconselhou a irmã a não se relacionar com ninguém na casa.

Clima de romance

Já no final da festa, Delma, Guilherme, Diogo e Aline eram os únicos que restavam na pista de dança. Ao observar o clima de intimidade da policial com o ator, Delma avisou que iria dormir.

— Deixar os dois aí que eu acho que rola alguma coisa — disse a sister.

Entretanto, quando chegou na parte de dentro da casa, a sister encontrou Vinícius, dupla de Aline, no banheiro. Ela aproveitou para avisar sobre a proximidade com Diogo.

— Ai, ai, viu? Agora a dupla virou trio. Estou é lascado — afirmou Vinícius.