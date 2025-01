Chiefs x Eagles disputarão o Super Bowl 2025 

Montagem com fotos de David Eulitt e Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Super Bowl LIX, no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans, já tem seus participantes definidos. No domingo (26), o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles venceram as finais de conferência e avançaram para a disputa do título da temporada 2024/2025 da NFL.