Dentre os mais de 68 mil desastres naturais registrados em todo o território brasileiro, desde 1991 até 2023, cerca de 8,5 mil ocorreram no Rio Grande do Sul. Isso representa 12,5% dos registros, deixando o Estado como o segundo do país com a maior soma de desastres. Os números são do Atlas Digital de Desastres no Brasil, até 2022, somados com os registros feitos em 2023 no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).