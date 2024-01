Logo no início da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28), em 30 novembro de 2023, foi aprovado um fundo climático para financiar as perdas e danos dos países vulneráveis. A decisão concretizou o principal resultado do evento anterior e, na avaliação de Madeleine Diouf Sarr, presidente do grupo de países menos desenvolvidos, que representa 46 das nações, teve um “enorme significado para a justiça climática".