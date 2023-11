Um dos fatores que explicam a forte chuva que atingiu o estado, principalmente nas regiões Centro e Norte, desde setembro, é o El Niño. O ápice do fenômeno, no entanto, será o mês de dezembro, segundo os meteorologistas, que alertam para novas possibilidades de temporal e danos decorrentes nas próximas semanas. Somente nos primeiros 20 dias de novembro, alguns municípios do norte do RS registraram um acumulado de chuva muito acima do esperado para o mês que fica entre 100mm e 150mm, segundo a Climatempo.