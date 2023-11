O nível do Guaíba atingiu o índice de cota de inundação (3 metros) no Centro Histórico, nesta segunda-feira (20), conforme medição da Rede Hidrometeorológica Nacional. Com isso, a prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar as comportas do sistema de contenção de enchentes. Foram fechados, inicialmente, os portões 4, na na Avenida Sepúlveda, 6 (Catamarã), 12 e 14. À tarde, foi iniciado o fechamento das comportas 1 (Usina) e 2 (Embarcadero).