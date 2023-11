Os transtornos causados pelas fortes chuvas, com influência de ciclones extratropicais, que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos meses seguem bloqueando trechos de rodovias no Estado. Nesta sexta-feira (17), são pelo menos 13 trechos com interdições, parciais ou totais, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). No dia anterior, eram 17.