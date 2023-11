A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite de sábado (11) e a manhã deste domingo (12) gera transtornos no trânsito da Capital. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em atualização às 13h, há registro de acúmulos de água no entorno da Arena do Grêmio, na Zona Norte, e postes caídos em outros pontos da Capital.