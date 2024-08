Integração dos princípios ESG (ambiental, social e de governança) nas práticas corporativas, com um foco especial na diversidade e inclusão no mercado, é tema desta semana do podcast Radar da Inovação . O apresentador Tércio Saccol recebe no estúdio José Pedro Paz, CCO da DZ Estúdio, Aline Oliveira, head de pessoas e cultura, e Rafaela Cruz, analista da agência.