No atual cenário corporativo, a gestão eficiente de benefícios tornou-se uma ferramenta estratégica crucial para a retenção de talentos e a satisfação dos colaboradores. Nesta semana, o podcast Radar de Inovação conversa com Elis Puhl, diretora de novos negócios, e Julio Cesar Machado, diretor de tecnologia da Tutto, uma "HR tech" que está transformando a maneira como as empresas gerenciam seus benefícios.