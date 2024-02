Uma semana após o início do apagão que durou mais de 24 horas, professores e pesquisadores do Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) seguem contabilizando as perdas de cada setor. O problema de falta de energia, ocorrido entre os dias 12 e 13 de fevereiro, afetou equipamentos, insumos e pesquisas com plantas e animais. Por isso, a estimativa dos profissionais ouvidos pela reportagem é de que o prejuízo esteja na casa dos milhões de reais.