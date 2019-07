Felina astronauta Félicette, primeira gata a fazer uma viagem espacial, terá estátua na França Com a proximidade do aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua — no próximo sábado (20) —, muitas histórias sobre viagens espaciais estão sendo relembradas. No caso de Félicette, ela foi sacrificada poucos meses depois do voo