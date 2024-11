De bebidas de alto valor a perfumes importados: o que a PF encontrou na casa de agentes da Receita presos por contrabando 

Continuam detidas as 10 pessoas presas pela Polícia Federal na última quarta-feira (6), em uma ação contra contrabando e receptação deflagrada em Santa Maria (região central do Rio Grande do Sul). Dessas, cinco são funcionários da Receita Federal e um é PM — eles vão responder por peculato (corrupção praticada por servidor público) e associação criminosa. A operação resultou também na prisão preventiva de três empresários do ramo de transportes e de um motorista, suspeito de transportar mercadorias ilícitas.